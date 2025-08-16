Ajda Smrekar in Sebastian Cavazza spet skupaj v filmu (Suzy)

Zdaj je režiser Peter Bratuša spet zbral sanjsko ekipo, da ustvarijo novo nadaljevanje domiselne uspešnice. Glavna igralka odrašča in z najstništvom so prišli novi izzivi. Njena igralska oče in mama jih dobro poznata, zato se v tretje še lažje vživljata v dodeljeni vlogi.

Toda Ajda Smrekar in Sebastian Cavazza gojita do tega projekta posebno sentimentalno vez, saj gre za prvi celovečerec, v katerem sta nastopila kot par tudi pred kamerami. Ljubezen se je od takrat le še bolj razplamtela in zabavni so spomini na začetke, ko so bili vsi videti precej mlajši.

Zlasti Uma Štader, ki je iz osnovnošolske Gaje zrasla v samozavestno in talentirano mlado damo, je neizmerno vesela, da ji je film prinesel toliko iskrenih prijateljstev. Nikakor pa ne moremo spregledati Sebastianove pričeske, kako je do tretjega dela postala podobna regratovi lučki.

Še v tretje bomo lahko priča njuni ljubezni na filmskem platnu.