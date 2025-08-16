GAJIN SVET

Ajda Smrekar in Sebastian Cavazza spet skupaj v filmu (Suzy)

Štiri leta so minila, odkar je ekipa mladinskega filma Gajin svet posnela zadnji kader drugega dela.
Fotografija: Gaja, Ema in dva dedka Mraza v roza, se šali Sebastian.
Gaja, Ema in dva dedka Mraza v roza, se šali Sebastian.

R. S., FOTO: Gajin svet
16.08.2025 ob 21:00
R. S., FOTO: Gajin svet
16.08.2025 ob 21:00

Zdaj je režiser Peter Bratuša spet zbral sanjsko ekipo, da ustvarijo novo nadaljevanje domiselne uspešnice. Glavna igralka odrašča in z najstništvom so prišli novi izzivi. Njena igralska oče in mama jih dobro poznata, zato se v tretje še lažje vživljata v dodeljeni vlogi.

Toda Ajda Smrekar in Sebastian Cavazza gojita do tega projekta posebno sentimentalno vez, saj gre za prvi celovečerec, v katerem sta nastopila kot par tudi pred kamerami. Ljubezen se je od takrat le še bolj razplamtela in zabavni so spomini na začetke, ko so bili vsi videti precej mlajši.

Zlasti Uma Štader, ki je iz osnovnošolske Gaje zrasla v samozavestno in talentirano mlado damo, je neizmerno vesela, da ji je film prinesel toliko iskrenih prijateljstev. Nikakor pa ne moremo spregledati Sebastianove pričeske, kako je do tretjega dela postala podobna regratovi lučki.

Še v tretje bomo lahko priča njuni ljubezni na filmskem platnu.

Peter Bratuša in Sebastian Cavazza sta združena v prijateljstvu, umetnosti in sivih laseh.
Peter Bratuša in Sebastian Cavazza sta združena v prijateljstvu, umetnosti in sivih laseh.

Več iz te teme:

Sebastian Cavazza Ajda Smrekar Suzy film Gajin svet 2 igralka ljubezen

