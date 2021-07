Njena zgodba se je začela pisati še pred njenim rojstvom, leta 1989, ko se je njen oče Klement Paljk, po poklicu mizar, odpravil v Zambijo, kjer je delal kot humanitarni delavec in laiški misijonar na misijonu sv. Jožefa, kjer imajo minoriti formacijsko hišo za fante, ki bi radi postali redovniki. Slednjim je pomagal pri delu in jih učil mizarstva, nato pa je nekega dne v bolnišnici v Lusaki spoznal danes pokojno ženo, medicinsko sestro in Tilkino mamo, in se z njo še pred dekličinim rojstvom preselil v rodno Slovenijo, natančneje v Ajdovščino. Tilka se je tako rodila v Postojni in je prvi dve...