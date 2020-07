Narava, telesna aktivnost in opevana Soča so zadostni razlogi, da preživite dan v adrenalinskem parku.

V času, ko je priporočljivo zadrževanje znotraj Slovenije, se jepodala na zabaven, avanturističen in ravno prav adrenalinski izlet. Celo romantike ni manjkalo, ko je med krošnjami dreves preizkušala svoj pogum, pripeta na vrveh. »Doživetje je bilo zares popolno,« pove igralka.»Najprej z raftom prečkaš reko, nato uživaš in se gibaš na svežem zraku z razgledom na čarobno Sočo, za konec pa še spust po jeklenici na drugi breg, kjer drviš 60 kilometrov na uro visoko v zraku in občuduješ čudovito pokrajino ter Solkanski most. Za varno in radostno izkušnjo poskrbi zelo prijazno osebje, ki mi je celo svetovalo, kam naj grem razvajat brbončice,« ne skriva navdušenja in nam položi na srce, da je za športno in vznemirljivo doživetje vredno obiskati Solkan.