Abraham Pedra Pascala: čedni igralec v objemu ameriške ljubljenke (Suzy)

Morda je res, morda ni, a internet je navdušen nad možnostjo novega para: 56-letno Jennifer Aniston so namreč ujeli na večerji z igralcem Pedrom Pascalom, ki je zadnja leta ljubljenec občinstva. Ko so ga vprašali, ali skupaj kaj ustvarjata, je dejal le, da bi za Jennifer naredil vse, medtem ko je na vprašanje novinarja, česa si želi za rojstni dan, odgovoril preprosto: »Ljubezni.«

Rodil se je drugega aprila 1975 v Santiagu v Čilu. Njegova mama je bila pedopsihologinja, oče zdravnik, ukvarjal se je z neplodnostjo. Hkrati je bil glava družine plemenitega rodu.

O njegovem zasebnem življenju ne vemo veliko, pojavlja se le v družbi sestre Lux, ki je igralka in transspolna aktivistka.

Z Jennifer so ga ujeli na večerji s prijatelji.

Kot Oberyn Martell v Igri prestolov

Pedrova družina je zaradi političnih nemirov pobegnila na Dansko in pozneje v ZDA. Odraščal je v Kaliforniji in Teksasu, preden je študiral igro na newyorški univerzi.

Znan po svoji toplini in humorju

Na začetku je dobival manjše vloge v televizijskih serijah, kot so Buffy, izganjalka vampirjev, Zakon in red in Dobra žena. Med zvezde se je prebil šele leta 2014 kot Oberyn Martell v Igri prestolov, temu je sledila glavna vloga agenta Javierja Peñe v Netflixovi nadaljevanki Narcos. Navdušil je še z upodobitvijo Dina Djarina v Mandalorijec. Leta 2023 je požel dodatno priznanje z vlogo Joela v HBO-jevi seriji Zadnji med nami, kjer je pokazal čustveno globino v postapokaliptičnem svetu. V filmskem svetu se je izkazal v filmih Kingsman 2: Zlati krog, Wonder Woman 1984, Neznosno breme ogromnega talenta z Nicolasom Cageom in Gladiator 2.

Igralec je znan po svoji toplini in humorju v intervjujih in ostaja priljubljena figura pop kulture. Kljub slavi ceni zasebnost in zagovarja pravice priseljencev, pripadnikov skupine LGBTQ+ in raznolikost v Hollywoodu.