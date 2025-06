Abraham Angeline Jolie: 50 let dekleta z divjim srcem (Suzy)

Četrtega junija je srečala abrahama, a bolj kot število let igralko in dobrodelnico zaznamujejo zgodbe – o divjem otroštvu v senci slavnih staršev, vrtincih ljubezni in bolečih razhodih, materinstvu, ki ji pomeni vse, in bojih, ki jih je izbojevala daleč stran od rdečih preprog. Čeprav je ikona glamurja, je tudi simbol ranljivosti in notranje moči, je ženska, ki je preživela veliko udarcev, se ponovno sestavila in danes živi z mirom v srcu.

Igralka, režiserka, humanitarka in mati šestih otrok ostaja ena najbolj prepoznavnih osebnosti sodobne kulture, je ena od tistih, za katero ne potrebujemo izreči priimka. Njeno življenje je preplet hollywoodskega blišča, osebnih preizkušenj in neomajne predanosti humanitarnemu delu.

Za vlogo v filmu Nore in svobodne je prejela oskarja.

Uporniška grda račka

Rodila se je kot Angelina Jolie Voight v Los Angelesu in bila že ob rojstvu potisnjena v svet slavnih – njen oče je oskarjevec Jon Voight, mama igralka Marcheline Bertrand. Ima starejšega brata Jamesa Havena, s katerim sta si zelo blizu, še bolj, ker so se starši zgodaj ločili in sta ostala z mamo ter se oddaljila od očeta, kar je močno zaznamovalo njeno otroštvo in odnos do družine. Že kot deklica je kazala uporniški duh, čustveno intenzivnost in nenavadno občutljivost, sanjala je o lastnem pogrebnem zavodu, se oblačila v črno in v šoli veljala za grdega račka. V mladosti se je borila z občutki osamljenosti, depresijo in celo samopoškodovanjem. Sprva je poskusila postati manekenka, nastopila v nekaj videospotih in se naposled pri 16 letih usmerila v igro. Po nekaj manjših projektih je preboj doživela konec 90 let z vlogami v filmih Gia, Nore in svobodne, za katerega je pri komaj 24 letih prejela oskarja, in kot Lara Croft.

Burne ljubezni

Hollywoodu je bila zanimiva zaradi svojeglavosti, divje krvi, tatujev in drznih izjav ter neobičajnih in pogosto javnih ljubezenskih razmerjih. Poročena je bila trikrat, z britanskim igralcem Johnnyjem Leejem Millerjem se je poročila v usnjenih hlačah in beli srajci, na katero je s svojo krvjo napisala njegovo ime.

Angelina Jolie

Z ekscentričnim Billyjem Bobom Thorntonom sta se zaljubila na snemanju filma, ko je ta še živel z igralko Lauro Dern, ki je za konec svojega razmerja izvedela iz medijev. Njun zakon je bil divji, okrog vratu sta nosila stekleničke krvi drug drugega ter kupila sosednji parceli na pokopališču. Poročena sta bila tri leta in se razšla, ravno ko je ona začela proces posvojitve prvega otroka, Maddoxa. Takrat je začela živeti drugače, se bolj posvetila dobrodelnosti in že v letu po ločitvi med snemanjem filma Gospod in gospa Smith spoznala Brada Pitta, tedaj poročenega z Jennifer Aniston. Postala sta eden najbolj slavnih parov 21. stoletja, njuna zveza, poznana pod imenom Brangelina, je trajala več kot desetletje, poročila sta se šele po desetih letih, 2014., in se dve leti pozneje začela burno ločevati, ko naj bi on v vinjenem stanju napadel njo in otroke na zasebnem letalu.

Dolga, boleča ločitev

Ravno zaradi zračnega prostora se je v spor vpletla FBI. Z Bradom sta se kar osem let tožarila in vlačila po sodiščih, bodisi za imetje bodisi za skrbništvo nad otroki. V tem času so se odnosi slednjih z očetom poslabšali in večina jih je opustila tudi njegov priimek. A so ostali središče njenega življenja.

Otroci jo pogosto spremljajo na premierah: tu so Shiloh, Zahara, Vivienne, Maddox in Knox, manjka le Pax.

Ima šest otrok – tri biološke z Bradom (hčerki Shiloh in Vivienne ter sina Knoxa) in tri posvojene (Maddoxa iz Kambodže, Zaharo iz Etiopije ter Paxa iz Vietnama). Materinstvo ji pomeni največ, v času zveze z Bradom sta razširila svojo družino, jo hkrati skrbno varovala, a njunih humanitarnih in drugih popotovanj so bile polne revije. Celo prve fotografije otrok sta prodala in zneske namenila v dobrodelne namene. Po ločitvi je kariero postavila na stranski tir, se posvetila otrokom in njihovemu duševnemu zdravju. Samo še dvojčka Vivienne in Knox še nista polnoletna, tako da se je morda odločila zavleči bitko za skrbništvo, da vsi uradno postanejo odrasli.

Dobrodelni angel

Poleg igralske kariere je Angelina postala ena najvidnejših humanitark v svetu slavnih. Od leta 2001 deluje kot posebna odposlanka Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR). Obiskala je več kot 30 kriznih območij po svetu – od Iraka in Sirije do Južnega Sudana in Afganistana. Leta 2013 je prejela častnega oskarja za humanitarno delo. Njena odločitev, da si preventivno odstrani dojke in pozneje tudi jajčnike zaradi visoke genetske verjetnosti za raka, za katerim je umrla njena mama, je sprožila globalno razpravo o preventivni medicini in pogumu pri osebnih zdravstvenih odločitvah.

Kot petnajstletna mladenka se je poskušala prebiti kot manekenka.

V zadnjih letih se manj pojavlja v filmih, a ostaja aktivna kot režiserka, producentka in avtorica. Njeni filmi in dokumentarci, kot sta V deželi krvi in medu ter Najprej so ubili mojega očeta (First They Killed My Father), pričajo o njenem zanimanju za družbene teme, vojno, travmo in človeško dostojanstvo. Danes ne teži več k popolnosti, ampak k miru. V njenem življenju ni več prostora za škandale in hitre romance – so pa večeri z otroki, tišina ustvarjanja in svet, ki ga še vedno poskuša zdraviti po svojih močeh. Morda ni več tista divja Lara Croft, ki je osvajala kinodvorane, je nežna, odločna, nepredvidljiva – in predvsem povsem svoja.