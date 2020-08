90 let škotskega junaka

Micheline je zvest že 45 let.

Prva žena ga je obtožila nasilnega vedenja, Connery pa je razburil z izjavo, da ni nič takšnega, če kdaj udariš žensko.

V dolgi karieri je poleg oskarja prejel dve bafti in tri zlate globuse, prislužil pa si je tudi častni naziv največji še živeči narodni zaklad Škotske, za katere neodvisnost se bori že dolga leta.Od vojske do modelaNjegovo ime je pravzaprav, rodil pa se je 25. avgusta 1930 mami čistilki in očetu, ki je delal v tovarni in vozil tovornjak. V mladosti so ga klicali, potem pa se ga je prijelo drugo ime, po katerem ga je začel klicati prijatelj. V prvi službi je razvažal mleko po Edinburghu in se pri šestnajstih pridružil kraljevi vojski, kjer je pridobil dva tatuja (enega za starše in drugega za Škotsko), na katera je še danes ponosen.Na kolidžu za umetnost je služil tudi kot model. Eden od umetnikov, ki ga je risal na umetniški šoli, je rekel, da je bil čudovit Adonis, čigar lepote se ni dalo opisati. Med drugim je delal kot čistilec krst, potem pa se je znašel v zaodrju škotskega kraljevega gledališča in iz zanimanja začel po malem tudi igrati. Sprva je prejemal manjše vloge, plačilo pa je bilo preveč uborno, da bi lahko preživel, zato je delal celo kot varuška. Počasi je nabiral vloge in izkušnje, dokler ga ni doletela velika čast: v šestdesetih letih so mu ponudili vlogo Jamesa Bonda.Najslavnejši tajni agentSean se je vloge sprva otepal, saj ni želel igrati v seriji filmov, a ker je razumel, da bo v primeru uspeha to zanj velik korak, je le podpisal pogodbo in odigral v prvih petih: Dr. No, Iz Rusije z ljubeznijo, Goldfinger, Operacija Grom in Samo dvakrat se živi, pozneje pa še v dveh: Diamanti so večni in Nikoli ne reci nikoli. Vsi so bili izjemno uspešni, Sean pa z njimi za vedno zaznamovan. Tajnega agenta je imel polno kapo, je rekel, saj ga je motilo, da so se ljudje na ulici za njim drli: »Glej ga, Jamesa Bonda!« V resnici je bil Bondu sicer podoben po svoji bojevitosti, pri damah pa je bil najbrž še uspešnejši, a se ni zlahka vezal.V prvem zakonu z, s katero sta bila poročena kar deset let, se mu je rodil edini otrok, sin. Po njuni ločitvi se je zapletel z nekaj lepoticami, večno zvestobo pa obljubil (in obdržal) francosko-maroški slikarkileta 1975. Angleška kraljica mu je podelila celo viteški naziv, Sean pa zadnja leta več pozornosti namenja osamosvojitvi Škotske, saj se je upokojil in igralstvu odrekel že leta 2006.