90 let Michaela Caina (FOTO)

Michael Caine se je 14. marca 1933 rodil kot Maurice Joseph Mickelwhite in se najprej poskušal uveljaviti kot Michael White, a je igralec s tem imenom že obstajal. Priimek Caine si je izbral po filmu Upor na ladji Caine, ki so ga takrat ravno vrteli v kinu.

Igrati je začel pri dvajsetih, ko je že odslužil svojo vojaško dolžnost v britanski vojski tako v Zahodni Nemčiji kot Koreji. Vojne grozote, ki jim je bil priča, so ga za vedno zaznamovale.

Nikoli ni pozabil, da je bil v otroštvu reven: mama je bila kuharica, oče pa je delal na ribji tržnici in vedno smrdel po ribah. Morda je tudi zato tako dobro odigral zdravnika v sirotišnici v filmu Hišni red.

Prva nominacija za oskarja je prišla za vlogo v filmu Alfie leta 1967, sledilo je še pet drugih. Prejel je dva kipca za stransko vlogo – v filmih Hanna in njeni sestri ter Hišni red. Med številnimi nagradami je za zasluge na področju filma dobil tudi plemiški naziv, red viteza britanskega imperija. Filmi, v katerih je igral, so v blagajne skupno prinesli več kot osem milijard evrov. Na svoje življenje gleda kot na obdobje, polno lepih priložnosti, saj je ponosen na svoje skromne začetke in ubožno preteklost.

Zdaj ga poznamo po filmskih vlogah, v katerih se pojavlja kot mentor, ki junakom vedno pamet­no in preudarno svetuje ter je poln modrosti. Med drugim je svetoval celo samemu vitezu teme – Batmanu! A tudi v resničnem življenju je tiste vrste človek, ki ne menca. Po prvem zakonu, v katerem se mu je rodila prva hči, je sicer imel kar nekaj ljubimk, a se z nobeno ni ustalil.

Ko je leta 1971 na televiziji videl oglasno sporočilo za kavo, v katerem je nastopila čudovita eksotična lepotica, se je odločil, da jo hoče za ženo. Prijatelj mu je priskrbel njeno telefonsko številko, on pa jo je kar deset dni klicaril in moledoval, naj gre z njim na zmenek. Nazadnje se je Shakira vdala, poročila sta se leta 1973 in imata hčerko.

Michael v filmu Zadnja dolina leta 1971