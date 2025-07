87 let Petra Čeferina: Če ne migaš, propadeš! (Suzy)

»Starost je neugodna zadeva. Če se ne boriš za obstoj v duhu in telesu, je hitro konec. To opažam pri svojih vrstnikih, zato se že desetletja držim latinskega pregovora 'mens sana in corpore sano' ('zdrav duh v zdravem telesu'),« pove legendarni odvetnik Peter Čeferin, ki je nedavno v krogu svojih otrok Roka, Aleksandra in Petre z družinami praznoval 87. rojstni dan. Pričakal ga je zdrav, optimističen in poln življenja. Ima kar 65 let delovne dobe in še vedno vsak dan z veseljem hodi v pisarno. »Poleg duhovne dimenzije mora človek skrbeti tudi za telesno. Zato sem sprva trideset let pridno tr...