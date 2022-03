8. marec je vsak dan: to so ženske, ki lepšajo svet (FOTO)

Niko Kovač, prvi glas in obraz Inštituta 8. marec, smo zmotili med predavanji v New Yorku, od koder nam je odgovorila na nekaj vprašanj o vlogi žensk v sodobni družbi. Ta karizmatična Ljubljančanka je sinonim neomajnosti in poguma ter vzor moči združevanja različnih energij v dobrobit celotne skupnosti. Kdo so ženske, ki vas navdihujejo? Vsak dan znova me spodbujajo, navdihujejo in nastavljajo ogledalo moje prijateljice z Inštituta 8. marec. Izjemne ženske so, vsaka izmed njih pa me vedno znova nauči nekaj novega. Kristina umirjenosti, prijaznosti in poguma. Petra mi predstavlja izjemne film...