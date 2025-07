70 let Perota Lovšina: Jezi me, da so se usrali tudi moji idoli (Suzy)

Je živa legenda in ena izmed ključnih osebnosti slovenske rock in punk scene. Zaslovel je kot frontman legendarne punk zasedbe Pankrti, ki je v 70 in 80 letih s provokativnimi besedili zaznamovala jugoslovansko glasbeno sceno. Po razpadu je uspešno nadaljeval pot v različnih skupinah in tudi samostojno. Njegova besedila pogosto izražajo uporniški duh, družbeno kritiko in ljubezen do domovine. Sedeminvajsetega junija je praznoval sedem desetletij. Med iskrivim pogovorom za našo revijo je dokazal, da se z leti ni prav nič spremenil. Še vedno je karizmatičen in avtentičen, na odru noro energičen.