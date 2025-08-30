VEDNO KREATIVNA

70 let Dese Muck: Starost je lepa, če si nanjo pripravljen (Suzy)

Kakšen privilegij je biti v njeni družbi! S svojim delom je vzgajala številne generacije in še danes, ko je v pričakovanju naslednje življenjske prelomnice, nas uči, kako si pozlatiti jesen življenja.
Fotografija: Vloge babice se neizmerno veseli.
Odpri galerijo
Vloge babice se neizmerno veseli.

Tomaž Mihelič, Foto: osebni arhiv, Ana Iza Sajko, Mateja Jordovič Potočnik/Jana
30.08.2025 ob 06:00
Tomaž Mihelič, Foto: osebni arhiv, Ana Iza Sajko, Mateja Jordovič Potočnik/Jana
30.08.2025 ob 06:00

Poslušajte

Čas branja: 13:47 min.
K njenim letom se poda vloga babice, ki jo igra v komediji Ženske brez filtra. Na premieri še ni slutila, da se bo čisto zares razveselila rojstva prvega vnuka oziroma vnukinje. Po treh odraslih hčerah bo doma končno spet zadonel otroški smeh, pomlajevalna glasba za njeno ljubeče srce. Zdi se, kot da je bilo včeraj, ko je Desa Muck sredi osemdesetih v mladinski izobraževalni oddaji dvigala kvišku Periskop. Blazno resno se je lotevala filmskih, gledaliških, televizijskih in literarnih projektov. Bila je naša zavezniška teta Justi, ki pozna rešitev za vsako zagato. »Razviti in izpopolniti sem m...

Celoten članek je na voljo le naročnikom.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Desa Muck staranje delo pogovor igralka

Priporočamo

Ste preverili loterijski listek? Slovenija ima novega milijonarja
Premium
Slovenski predsedniki doslej pomilostili 334 obsojencev (FOTO)
Vozniki, pozor! Ta vikend pričakujte kaos na slovenskih cestah
Preroške besede Melanie Trump: njena napoved se je uresničila

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Komentarji:

Priporočamo

Ste preverili loterijski listek? Slovenija ima novega milijonarja
Premium
Slovenski predsedniki doslej pomilostili 334 obsojencev (FOTO)
Vozniki, pozor! Ta vikend pričakujte kaos na slovenskih cestah
Preroške besede Melanie Trump: njena napoved se je uresničila

Izbrano za vas

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.