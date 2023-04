70 let Avsenikov: Njihova glasba je zdravilo (FOTO)

Že četrta generacija prepeva glasbo legendarnih bratov Avsenik. Njuni sinovi in vnuki so namreč ohranili bogato tradicijo, ob kateri so se rojevali, zaljubljali in tudi poslavljali Slovenci. Zimzeleni valčki in polke so postali simbol časa, ki neusmiljeno teče in spreminja svet. Danes je Sašo najglasnejši mesija dedkovega izročila, ki spoštljivo ohranja ter niza nove bisere na to dragoceno ogrlico družinske zapuščine.