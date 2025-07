60 let Regine: kraljica odrov in plesišč je že od otroštva (Suzy)

Rodila se je kot Irena Jalšovec 4. julija 1965 v Murski Soboti. Vzdevek Regina je dobila že v osnovni šoli, ko je v dramski igri upodobila kraljico Elizabeto. »Odkar pomnim, sem pela in držala mikrofon v rokah,« se spominja svojih začetkov v Prekmurju. V najstniških letih so jo primerjali z Janis Joplin, saj ji je bila vizualno neverjetno podobna. »Že takrat so mi pravili 'naša Janis!', saj sem pela in igrala v skupinah, s katerimi smo preigravali različne pesmi, tudi njene,« ne skriva, da ji je primerjava vedno laskala. Ni močnejšega čustva od ljubezni Nekoč je bila lokalno prepoznavna kot ...