VEČNA ZVEZDA

60 let od smrti Marilyn Monroe: Vse delčke sebe sem dala drugim (FOTO)

Tisti, ki so jo poznali, so pripovedovali, da je bilo v njej nekaj posebnega in ranljivega. A čeprav je bila nežna in krhka, ena največjih zvezd, kar jih je kdaj hodilo po Zemlji, ni dovolila, da bi ji kdo narekoval, kako naj živi. Že v času življenja je bila skrivnostna, njeno ime pa je še danes sinonim za poželjivost.