INTERVJU
60 let Mirana Rudana: Jaz kuham, ona sestavlja omare (Suzy)
Nekaterim zob časa res prizanaša. Mednje spada pevec z edinstvenim glasom. Nekoč je razbijal predsodke in napisal himno debelim deklicam, nam ob pustih zimah pričaral zasneženo božično noč in se z bujno grivo uvrščal med najbolj zaželene zvezdnike.
Odpri galerijo
Celoten članek je na voljo le naročnikom.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Obstoječi naročnik? PRIJAVITE SE
Predstavitvene informacije
Komentarji:
07:16Kaos v Srbiji: demolirali prostore stranke, letele bakle in steklenice, poslanec ves krvav (FOTO in VIDEO)
06:42Slovenska voditeljica razkrila svoj recept za zdravo življenje: »Če bi ljudje vedeli, na kaj vse vpliva ...«
2.Poslanec, ki ima veliko povedati o Romih, objavil tak posnetek: »Ne vem, zakaj si rinil v parlament« (VIDEO)