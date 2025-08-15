60 let Mirana Rudana: Jaz kuham, ona sestavlja omare (Suzy)

Zdaj je gospod v zrelem obdobju, čeprav se počuti kot mladenič, ki ga je usoda premetavala iz ene izkušnje v drugo. Redkim je dano, da dobijo novo priložnost, ko stojijo pred vrati onstranstva. On jo je zavzeto izkoristil, postal boljši človek in dokazal, da so leta zgolj konstrukt. Katera so najbolj neprecenljiva spoznanja, ki so vas izklesala do šestdesetega rojstnega dne? Da je sto ljudi sto čudi. Včasih nisem verjel, da smo tako zakomplicirana bitja, a so me izkušnje izučile, da ni vredno vsakomur zaupati. Če bi se ta pregovor rimal v slovenskem jeziku, bi ga že zdavnaj uporabil v besedi...