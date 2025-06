60 let Linde Evangelista: večna kameleonska modna ikona (Suzy)

Je tudi zgodba o vztrajnosti, preobrazbi in moči ženske, ki je opredelila estetiko devetdesetih let in ostaja vplivna osebnost v svetu mode in zunaj njega še danes. Linda Evangelista se je rodila 10. maja 1965 v kanadskem Ontariu. Njeni starši so italijanskega rodu – oče je delal kot mehanik, mati v šolskem sistemu kot računovodkinja. Odraščala je v tradicionalni in delavski družini z dvema bratoma. Že kot deklica je kazala zanimanje za umetnost in estetiko, vendar si ni predstavljala, da bo nekoč postala obraz svoje generacije. Od deklice do ikone Pri šestdesetih je končno spet zadovoljna ...