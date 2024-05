50 let Tjaše Železnik: Življenje me je naredilo močnejšo (Suzy)

Šestega maja je srečala abrahama, zato smo se ozrli nazaj in zbrali nekaj vlog, v katerih smo jo radi gledali, vse od legendarne nanizanke TV Dober dan do tistih v Mestnem gledališču ljubljanskem, kjer nastopa že petnajst let.