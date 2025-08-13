50 LET

50 let Metke Albreht: prava lepota je v iskrivih očeh (Suzy)

Gibanje namreč že dolgo dojema kot sprostitev in meditacijo, ob tem pa dokazuje, da so zrela leta čas novih spoznanj, svobode in lahkotnosti – ne umikanja in omejitev.
Fotografija: Spomnila se je večjih življenjskih prelomnic.
Spomnila se je večjih življenjskih prelomnic.

A. K., FOTO: Osebni arhiv/Instagram, arhiv Dela
13.08.2025 ob 09:00

Čas branja: 2:51 min.

Nekdanja miss Slovenije, priznana stilistka in kostumografinja, znana po svoji energiji in nasmehu, je na zadnji julijski dan obeležila prav poseben jubilej – petdeset let. Tega se je razveselila sredi dopusta na otoku Vis, kjer uživa z družino.

»Praznujem 50 let. Pol stoletja življenja, ki me je učilo, brusilo, lomilo in vedno znova sestavljalo. Ne čutim strahu in nelagodja, samo globoko hvaležnost. Hvaležna sem za svojo mamo, da jo imam še vedno ob sebi. Za sestro, prijatelje, sodelavce, znance. Tiste, ki me čutijo in me sprejemajo takšno, kot sem. Tiste, ki mi ne zamerijo, če česa ne naredim, če kdaj ne pridem ali včasih samo izginem, in kljub temu vedo, da jih imam neskončno rada. Hvaležna sem za Matjaža, ki me vidi v vsej moji svetlobi in tudi takrat, ko sem v sencah. Za Alino in Etiena. Zagotovo sta moj največji dar in moje najgloblje zrcalo. Zaradi njiju sem rasla in postajala nekdo. Onadva sta moj vsakdanji opomnik, kaj je brezpogojna ljubezen,« je ob jubileju izpostavila svoje najdražje.

Pri rosnih 17 letih je kot miss Slovenije okusila vse plati slave – tako svetle kot temne.

Gibanje kot sprostitev in meditacija

V življenju je doživela veliko prelomnic. Ena največjih je bil izbor za miss Slovenije leta 1993, na katerem je zmagala kot sedemnajstletno dekle.

»Lepotno tekmovanje me je poneslo v svet, mi dalo krila ter mi obrnilo življenje na glavo. Poleg tega je ena večjih prelomnic materinstvo, ki me je globoko preoblikovalo. In izguba očeta, ki je bila moja prva boleča izkušnja praznine. Od takrat živim bolj zavedno in pogosteje rečem 'rada te imam',« je iskrena. Metka pravi, da pri teh letih nima nobenega seznama želja. »Želim si le zdravja zase in za vse, ki jih imam rada. Želim si, da bi vedno znova našla še več časa za objeme, pogovore in poglede, ki včasih povedo več kot tisoč besed. Ne bojim se let. Sprejemam jih, ker vem, da gube niso sledi staranja, ampak sledi življenja. Prava lepota je v iskrivih očeh in mehkem srcu,« dodaja lepotica, ki vsak dan začne s tekom ali pohodom na Šmarno goro.

Gibanje namreč že dolgo dojema kot sprostitev in meditacijo, ob tem pa dokazuje, da so zrela leta čas novih spoznanj, svobode in lahkotnosti – ne umikanja in omejitev.

Obkrožena z najdražjimi je na zadnji julijski dan praznovala 50. rojstni dan.
Želi si biti obdana z ljudmi, ki jo sprejemajo takšno, kot je.
Metka s svojima fantoma – enajstletnim sinom Etienom in življenjskim sopotnikom Matjažem
Prav tako je ponosna mama študentke Aline, ki je 7. aprila dopolnila 20 let.

