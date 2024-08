50 let Alenke Ružič Jovović: Ženske se moramo imeti bolj rade (Suzy)

Priznana belgijska modna oblikovalka Diane von Fürstenberg je dejala, da ljudi ne bi smeli spraševati, koliko so stari, temveč, koliko let že živijo. Alenka ob tem navdušeno prikima in nam ponudi odgovor na dlani. »Živim za danes in se trudim ne obremenjevati z vsem balastom, ki nas obdaja. Nimam recepta za takšno naravnanost, a vem, da nič ne pride samo od sebe. Za vsako stvar je treba garati. Ne mislim le na delovne projekte, pač pa brskanje po sebi, s čimer se lažje prebudimo iz zastarele miselnosti in dvignemo zavest,« je prepričana vselej odlična sogovornica. Vseeno ji je za očitke dru...