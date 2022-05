5 Seconds of Summer k nam prihajajo z lastno kuhinjo

Po izjemni uspešnici Complete Mess je avstralska skupina 5 Seconds Of Summer izdala pesem Take My Hand, po kateri se imenuje njihova svetovna turneja in v sklopu katere bodo že 6. maja nastopili tudi pri nas.

Njihov koncert v Ljubljani bo nekaj resnično posebnega, in sicer bodo k nam v kar osmih tovornjakih pripeljali odrsko opremo, ekipa pa se bo pripeljala s petimi turnejskimi avtobusi.

Organizatorji pravijo, da skupina in njihovi člani ekipe v zaodrju potrebujejo kar pet pisarn, štiri slačilnice in 220 brisač, s seboj pa bodo pripeljali celo lastno kuhinjo s svojimi kuharji, kar pomeni, da bodo morali organizatorji poskrbeti za vse potrebne priključke in dodatno opremo v zaodrju Arene Stožice, tako kot tudi za veliko jedilnico za številčno ekipo, ki si je zaželela še 80 kilogramov ledu.

Na projektu sodeluje okrog 200 ljudi, skupina pa se že veseli dneva, ko bodo končno stopili pred slovensko občinstvo in zapeli številne uspešnice, kot so Youngblood, She Looks So Perfect in Hey Everybody.