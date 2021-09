OKROGLA OBLETNICA

40 let Ranka Babića: Odslej se bom manj sekiral!

Stand up komik in igralec vedno in povsod najde razlog za dobro voljo in smeh, in čeprav se nam zdi, da je ves čas nasmejan, nam je ob svojem štiridesetem rojstnem dnevu priznal, da je v zadnjih letih zamudil veliko lepih trenutkov, saj je ves čas delal in garal. Prihaja obdobje, ko bo bolje skrbel za svoje psihično in fizično zdravje, predvsem pa se bo manj obremenjeval.