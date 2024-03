40 let divjega dekleta (Suzy)

Čeprav je napol Britanka in napol Američanka, se je Olivia rodila v New Yorku, odraščala v Washingtonu D.C. in poletja preživljala na Irskem. Njen oče je britanski novinar, ki je odraščal na Irskem, njena mama producentka znane oddaje 60 minut. V družini imajo ogromno pisateljev in novinarjev, zato si je za svojo poslovno pot izbrala drug priimek. Po očetu se namreč piše Cockburn, kar ima v angleškem jeziku lahko dvoumni pomen, zato se je odločila pokloniti pisatelju Oscarju Wildu in si nadela njegov priimek. Z dr. Housom je reševala zapletene medicinske primere. FOTO: Profimedia Iz igre se ...