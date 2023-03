40 let Ane Dolinar Horvat: praznovali skupaj z mamo

Ana Dolinar Horvat se res ne obremenjuje s svojimi leti. Z vsakim obdobjem se je trudila spoprijateljiti, četudi je bilo kdaj precej težavno. Predvsem pa ne dela drame po nepotrebnem. In enako je storila pri srečanju s številko 40. Sklenila je, da bo to najlepša dekada doslej, in glede na vsa spoznanja, bogate izkušnje in pomembne odločitve, ki jih je sprejela v dobro sebe in družine, se nima česa bati.

Skupaj sta nepremagljivi.

Ob štiridesetem rojstnem dnevu si je ogledala premiero predstave Lunapark, v kateri blesti njena mama Bernarda Oman, tako da sta slavili obe. Rdeča nit komedije zelo dobro sovpada z njunima zgodbama, saj gre za prepad med dvema generacijama, ki se kljub nepremostljivim razlikam vrtita v istem krogu občutij in pričakovanj. »Imam srečo, da imam tako ljubečo mamo in z njo krasen odnos. Lepo jo je spremljati v vlogi babice in še naprej se trudiva, da bi ohranjali to pristno vez, ki je esenca vsake družine,« je jasna slavljenka.

Velike podobnosti

Med njima je veliko podobnosti, od tistih na prvo žogo, kot so videz, igralski talent in barva smeha, do malce manj očitnih. Mednje sodi poglabljanje vase in v preteklost, kjer se skrivajo razlogi za nekatere odločitve, ki so ju zaznamovale. »Obe sva morali razčistiti pri sebi, da sva lahko predelali nekatere vzorce in se še bolj zbližali. Radi se imava in danes lahko vse to prenašam na svoje otroke. Sicer imava drugačne vzgojne pristope, kar je razumljivo, ker prihajava iz različnih obdobij. Sva pa obe predani ljubezni, družinski povezanosti in ohranjanju skupnosti. Brez teh vrednot življenje ne bi imelo smisla,« prepričljivo pove Ana in se veseli vsega, kar prinašajo leta.