40 in brez filtra

Čeprav v eni od svojih uspešnic prepeva, da je tako 'pucala', da se je 'znucala', moramo priznati, da vidnih posledic pretiranega čiščenja ni mogoče zaznati.



Kvečjemu ji gre čestitati, ker premore toliko poguma in pokončne drže, da je trendom navkljub objavila fotografijo, na kateri je povsem brez filtra in računalniške obdelave. Brez tega se večina znanih sploh ne upa prikazati na družabnem omrežju, a Katarina Mala je od nekdaj rada drezala tja, kjer najbolj boli. Sicer se pa nima česa sramovati, saj je pri 40 videti odlično, smejalne gubice pa so znak vedrega duha in zabavnega značaja.



Morda pa je s tem sprožila novo gibanje in bodo znana imena ob svojih okroglih obletnicah pokazala svoje prave obraze.

