30 let sonca in ljubezni

Iskrica je preskočila v srednji šoli.

Ravno na dan izida vaše najljubše revije, ki je tudi svetovni dan sonca, 28. maja, je izšel video za novo različico pesmi Svobodno sonce, ki jo ob 30-letnici Slovenije podpisuje 67 pevcev, zbranih v Slovenski Band Aid.Zanimiva podrobnost:insta se znova našla ravno ob snemanju originala. Potem ko je iskrica med njima preskočila že v srednji šoli, so se njune poti med uspešnima glasbenima karierama razšle – Anja je bila v Jugoslaviji znana pevka Videosexa,pa prvak največjega podalpskega agrarnega cirkusa – potem pa je prišlo usodno leto 1991 in snemanje videospota za pesem, ki sta jo Klinar inustvarila kot odgovor na vojne v južni soseščini.Skratka, krivo je bilo sonce in delovno druženje v ljubljanskem parku Tivoli, očitno pa se je ljubezen v drugo dobro prijela, saj je ta zanimivi par še vedno skupaj.