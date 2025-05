30 let skupine Mi2: Brez prask in ran v življenju ne gre (Suzy)

Prvi koncert so odigrali 1. decembra 1995 v Rogaški Slatini. Več kot tisoč koncertov lastne avtorske glasbe pozneje bodo 4. oktobra 2025 stopili na oder v Stožicah – in s tem pripravili največji samostojni koncert v karieri. »To ne bo zgolj koncert, to bo slavje,« pravijo člani zasedbe. »Obletnica nam hkrati godi, ker smo dosegli mejnik, ki še zdaleč ni samoumeven, po drugi strani nas spominja, da čas neusmiljeno teče. Kakorkoli obrnemo, smo ponosni na to, da smo obstali skupaj vsa ta desetletja. In da so naše Črtica, Oda gudeki, Pojdi z menoj v toplice, Odhajaš, Zbudi me za 1. maj, Čista jeb...