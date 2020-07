20-letnica Lions kluba Iliria: spreminjajo svet na bolje

Le kdo ne bi?

V skoku iz pisarn na svež zrak so uživali tudi Nina Gantar, Nadja Pahor, Miran Pahor in Lina Nagode Gogala.

V krogu aktivnih in nekdanjih članov ter vabljenih gostov so obeležili dvajset let svojega delovanja, razlogov za veselje pa je bilo veliko. Poleg okrogle obletnice so člani lahko proslavili tudi izjemen rekord, ki jim ga je uspelo postaviti v vsem tem času – v dobrodelne namene so darovali kar 9 milijonov evrov, kar je več, kot je daroval kateri koli drug Lions klub v Sloveniji! Za piko na i so na dogodku v prijetnem domačnem vzdušju lahko pozdravili še novo vodstvo, ki začenja delo 1. julija.Predsednica, prva podpredsednica, druga podpredsednicain tajnicaso zagotovile, da bodo nadaljevale dobrodelno poslanstvo društva in da bodo lionisti Ljubljana Iliria lahko še naprej pomagali aktivno spreminjati svet na bolje.