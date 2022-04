Mark, Dennis in Steffanio bodo dvajseto obletnico turneje Popstars praznovali s posebnim koncertom 27. maja v Cvetličarni, na katerem bodo na odru znova stali s skupino Bepop in Sebastianom. Nekoč izjemno priljubljeni fantje, danes pa odrasli moški vsak na svoji poti, so nam zaupali svoje spomine na čase, ko so bili na vrhuncu slave. Dvajset let je minilo od nastopa, ki vas je izstrelil med zvezde. Kako danes gledate na vse, kar se je dogajalo okrog vas? Mark: Takrat smo bili mulci, željni nastopanja in petja, tega, da bi pokazali, kar znamo. Mešalo se nam je v glavah, želeli smo si ...