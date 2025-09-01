LEGENDARNA IGRALKA

110 let Ingrid Bergman: nepozabna ikona filma in elegance (Suzy)

Ena največjih igralk 20. stoletja je bila že v času življenja ikona, njen svet so prepredali umetniška odličnost, osebni izzivi in drznost, saj se je pogosto upirala pričakovanjem tedanjega časa.
Fotografija: Režiser Roberto Rossellini naj bi bil njena največja ljubezen.
Odpri galerijo
Režiser Roberto Rossellini naj bi bil njena največja ljubezen.

T. K., Foto: Profimedia​
01.09.2025 ob 09:00
T. K., Foto: Profimedia​
01.09.2025 ob 09:00

Poslušajte

Čas branja: 3:25 min.

Njena prisotnost na filmskem platnu je bila sinonim za naravno lepoto in prepričljivo igro, zaradi katere jo občudujemo še danes.

Rodila se je 29. avgusta 1915 v Stockholmu, kjer je že zgodaj ostala brez staršev – mati je umrla, ko je bila Ingrid stara komaj dve leti, oče enajst let pozneje. Mama je bila Nemka, zato je kljub švedskemu poreklu govorila tekoče nemško, saj je v mamini domovini preživljala poletja.

Brez drame

Odrasla je pri sorodnikih, a očetova ljubezen do umetnosti in fotografije je v njej pustila globoko sled. Po študiju na Kraljevi dramski akademiji v Stockholmu je hitro pritegnila pozornost švedske filmske industrije. Njena naravna igra brez pretirane dramatizacije je izstopala v času, ko je bil hollywoodski slog pogosto zaznamovan s teatralnostjo. Prvo vlogo je dobila v filmu Most menihov, mednarodno slavo si je pridobila s svojim šestim filmom Intermezzo, a Love Story, ki jo je popeljal do hollywoodske različice in s tem na svetovni filmski zemljevid.

Naravno dekle

Vseeno so hollywoodski šefi sprva dvomili o njej, saj ni ustrezala standardom hollywoodskih div. Bila je preveč 'švedska' in premalo ji je bilo mar za glamur. Zaradi svoje višine ob njej ni mogel nastopiti marsikateri moški, celo Humphrey Bogart je moral med snemanjem stati na opekah. Povrhu je zavračala vse pritiske za preobrazbo v filmsko divo, naličeno in sijočo. V tem je močno odstopala od kolegic, ki so se z veseljem ličile in urejale, medtem ko ona ni marala lakiranja nohtov in je sovražila kupovanje klobukov ter jedla vse, kar je hotela.

Fatalka

Vsemu navkljub je naravnost zasijala v klasikah, kot so Casablanca (1942), Plinska svetilka (1944) in Razvpita (1946). Njena podoba je bila sveža, pristna in daleč od stereotipov. Vendar je njeno življenje zaznamovala tudi drznost v zasebnem življenju. Med zakonom s Petrom Lindströmom ga je pogosto varala, med drugim z Gregoryjem Peckom, Spencerjem Tracyjem in Garyjem Cooperjem. Ljubezenska afera z italijanskim režiserjem Robertom Rossellinijem je sprožila škandal v puritanski Ameriki, vendar je Ingrid sledila srcu in umetnosti. Ločila se je od prvega moža, čeprav je izbruhnil škandal in ji je celo ameriški senat prepovedal stopiti na ameriška tla. Skupaj sta ustvarila več filmov ter imela tri otroke, med njimi igralko Isabello Rossellini.

Pokončna do smrti

Zaradi škandala sta izgubila hollywoodsko občinstvo, a leta življenja v Italiji so bila najsrečnejša v njenem življenju. Po ločitvi od režiserja se je vrnila še močnejša. Skupno je prejela tri oskarje: za Plinsko svetilko, Anastasio in Umor na Orient ekspresu. V tretje se je poročila s švedskim producentom Larsom Schmidtom, a sta se ločila. Vseeno je bil sedem let pozneje ob njej, ko je zaradi raka na dojki umrla leta 1982, na svoj 67. rojstni dan. Njen filmski blišč še danes navdihuje generacije, njen duh ostaja z nami.

V zakonu z režiserjem so se ji rodili trije otroci: sin Roberto, dvojčici Isabella in Isotta, iz prvega zakona ima še hči Pio.
V zakonu z režiserjem so se ji rodili trije otroci: sin Roberto, dvojčici Isabella in Isotta, iz prvega zakona ima še hči Pio.

V filmu Plinska svetilka je navdušila tudi akademijo.
V filmu Plinska svetilka je navdušila tudi akademijo.

Do konca življenja je ostala predana igri, ustvarila nepozabne vloge na odru in platnu ter kljubovala boleznim in kritikam z neverjetno notranjo močjo.
Do konca življenja je ostala predana igri, ustvarila nepozabne vloge na odru in platnu ter kljubovala boleznim in kritikam z neverjetno notranjo močjo.

V filmu Umor na Orient ekspresu je odigrala majhno vlogo švedske misijonarke po lastni izbiri, niti režiser Sidney Lumet je ni mogel prepričati, naj vzame večjo.
V filmu Umor na Orient ekspresu je odigrala majhno vlogo švedske misijonarke po lastni izbiri, niti režiser Sidney Lumet je ni mogel prepričati, naj vzame večjo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Ingrid Bergman Hollywood igralka film Suzy

Priporočamo

Pismo slovenske profesorice, ki odmeva: »Dragi šolarji veliko vrednejši ste ... «
Nočna drama na Ljubljanici! Policisti iz reke rešili tri osebe ter psa
Sandi Kojić: »Imel sem večinoma plastične, a me seksualno niso privlačile«
Srhljiv Jelinčičev posnetek: mirno je ležal na dvorišču, ko jo je ujela kamera (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

Komentarji:

Priporočamo

Pismo slovenske profesorice, ki odmeva: »Dragi šolarji veliko vrednejši ste ... «
Nočna drama na Ljubljanici! Policisti iz reke rešili tri osebe ter psa
Sandi Kojić: »Imel sem večinoma plastične, a me seksualno niso privlačile«
Srhljiv Jelinčičev posnetek: mirno je ležal na dvorišču, ko jo je ujela kamera (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

Predstavitvene informacije

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.