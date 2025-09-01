110 let Ingrid Bergman: nepozabna ikona filma in elegance (Suzy)

Njena prisotnost na filmskem platnu je bila sinonim za naravno lepoto in prepričljivo igro, zaradi katere jo občudujemo še danes.

Rodila se je 29. avgusta 1915 v Stockholmu, kjer je že zgodaj ostala brez staršev – mati je umrla, ko je bila Ingrid stara komaj dve leti, oče enajst let pozneje. Mama je bila Nemka, zato je kljub švedskemu poreklu govorila tekoče nemško, saj je v mamini domovini preživljala poletja.

Brez drame

Odrasla je pri sorodnikih, a očetova ljubezen do umetnosti in fotografije je v njej pustila globoko sled. Po študiju na Kraljevi dramski akademiji v Stockholmu je hitro pritegnila pozornost švedske filmske industrije. Njena naravna igra brez pretirane dramatizacije je izstopala v času, ko je bil hollywoodski slog pogosto zaznamovan s teatralnostjo. Prvo vlogo je dobila v filmu Most menihov, mednarodno slavo si je pridobila s svojim šestim filmom Intermezzo, a Love Story, ki jo je popeljal do hollywoodske različice in s tem na svetovni filmski zemljevid.

Naravno dekle

Vseeno so hollywoodski šefi sprva dvomili o njej, saj ni ustrezala standardom hollywoodskih div. Bila je preveč 'švedska' in premalo ji je bilo mar za glamur. Zaradi svoje višine ob njej ni mogel nastopiti marsikateri moški, celo Humphrey Bogart je moral med snemanjem stati na opekah. Povrhu je zavračala vse pritiske za preobrazbo v filmsko divo, naličeno in sijočo. V tem je močno odstopala od kolegic, ki so se z veseljem ličile in urejale, medtem ko ona ni marala lakiranja nohtov in je sovražila kupovanje klobukov ter jedla vse, kar je hotela.

Fatalka

Vsemu navkljub je naravnost zasijala v klasikah, kot so Casablanca (1942), Plinska svetilka (1944) in Razvpita (1946). Njena podoba je bila sveža, pristna in daleč od stereotipov. Vendar je njeno življenje zaznamovala tudi drznost v zasebnem življenju. Med zakonom s Petrom Lindströmom ga je pogosto varala, med drugim z Gregoryjem Peckom, Spencerjem Tracyjem in Garyjem Cooperjem. Ljubezenska afera z italijanskim režiserjem Robertom Rossellinijem je sprožila škandal v puritanski Ameriki, vendar je Ingrid sledila srcu in umetnosti. Ločila se je od prvega moža, čeprav je izbruhnil škandal in ji je celo ameriški senat prepovedal stopiti na ameriška tla. Skupaj sta ustvarila več filmov ter imela tri otroke, med njimi igralko Isabello Rossellini.

Pokončna do smrti

Zaradi škandala sta izgubila hollywoodsko občinstvo, a leta življenja v Italiji so bila najsrečnejša v njenem življenju. Po ločitvi od režiserja se je vrnila še močnejša. Skupno je prejela tri oskarje: za Plinsko svetilko, Anastasio in Umor na Orient ekspresu. V tretje se je poročila s švedskim producentom Larsom Schmidtom, a sta se ločila. Vseeno je bil sedem let pozneje ob njej, ko je zaradi raka na dojki umrla leta 1982, na svoj 67. rojstni dan. Njen filmski blišč še danes navdihuje generacije, njen duh ostaja z nami.

V zakonu z režiserjem so se ji rodili trije otroci: sin Roberto, dvojčici Isabella in Isotta, iz prvega zakona ima še hči Pio.

V filmu Plinska svetilka je navdušila tudi akademijo.

Do konca življenja je ostala predana igri, ustvarila nepozabne vloge na odru in platnu ter kljubovala boleznim in kritikam z neverjetno notranjo močjo.