Žolčni kamni: pogosto boli ponoči

Operacija žolčnih kamnov velja za enega najpogostejših posegov v zahodnem svetu, težava je pri mnogih nekaj povsem vsakdanjega. In žal sprejemljivega, čeprav si jih v večini primerov nakopljemo sami z neustreznim življenjskim slogom. Nastanka žolčnih kamnov sicer ni vedno mogoče preprečiti, ob upoštevanju nekaterih nasvetov pa lahko močno zmanjšamo to verjetnost.

Ovirajo prebavo

Za njih so dovzetnejše ženske, starejši od 40 let, sladkorni bolniki in nosečnice; pogostejši so tudi pri ljudeh s preveliko telesno težo, predvsem tistih s preveč maščobnih oblog v predelu trebuha, previsoko ravnijo trigliceridov in posameznikih, ki zanemarjajo rekreacijo. Žolč, ki ga v jetrih vsak dan nastane do enega decilitra, je sestavljen iz vode, žolčnih kislin in soli, elektrolitov, žolčnih barvil, mucinov ter holesterola.

Pogosto so asimptomatski.

Sprememba jedilnika je nujna. FOTO: Vaaseenaa/Getty Images

Je nujen za presnovo maščob in pomaga prebavljati nekatere vitamine, pomaga odstranjevati odpadne snovi iz telesa. Ko se jetra in žolčnik napolnijo s strupi, pa se žolč ne more več učinkovito izločati, zaradi česar lahko nastanejo žolčni kamni. Običajno so sestavljeni iz holesterola in kalcija, a se največkrat pokažejo šele takrat, ko so tako veliki, da ovirajo prebavo in začnejo povzročati bolečine v zgornjem delu trebuha, lahko tudi zelo močne. Bolečinski napadi so najpogostejši ponoči, po zaužitju nezdravega mastnega obroka. Na žolčne kamne sicer lahko opozarjajo tudi napihnjenost, spahovanje, vetrovi, mastno blato in driska, a ker največkrat ne povzročajo nobenih simptomov, jih zdravniki velikokrat naključno odkrijejo šele med ultrazvočnim pregledom zaradi drugih težav. Zdravniki običajno predpišejo dieto, protibolečinska sredstva, ob vnetju tudi antibiotično terapijo, včasih je potrebna operacija, ki jo običajno opravijo laparoskopsko.

Na žolčne kamne lahko opozarjajo tudi napihnjenost, spahovanje, vetrovi. FOTO: Catalin205/Getty Images

Dieta je sestavni del zdravljenja.

Ob žolčnih kamnih je priporočljiva tekoča dieta, ki je sestavljena iz limonovega soka, jabolčnega kisa, kefirja in sveže stisnjenih sokov, kolikor je le mogoče, je treba omejiti uživanje nezdrave mastne in tudi trde hrane, alkohola, sladkarij, delikatesnih izdelkov in hitre hrane. Koristijo živila s protivnetnim delovanjem, kot so ribe, denimo losos, sardine in sardele, laneno seme in oreški, deviško oljčno olje, tudi avokadovo in laneno olje. Uživati je treba veliko probiotikov, zelenjave in živil z veliko vlakninami ter vzdrževati zdravo telesno težo, čiščenje telesa pa učinkovito spodbujajo kurkuma, pegasti badelj in regratova korenina. Stroge diete s prehitrim odpravljanjem odvečnih kilogramov so odsvetovane!