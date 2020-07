Znebite se skrbi

Odpuščanje pomeni razumevanje

Nikoli iz kupa opravil

Strah in skrbi nam lahko zameglijo razum, dolgoročno pa vodijo tudi v bolezen. FOTO: guliver/Getty Images

Strah nas je v pradavnini rešil pred nevarnostjo, toda če ga vidimo na vsakem koraku, popolnoma ohromi naše življenje. Obsedenost s skrbjo je nekaj, česar se morate čim prej znebiti. Strokovnjaki svetujejo, kako.»Nikoli ne bom shujšala.« Psihologi pravijo, da je teža nikoli končana zgodba in najbrž z njo nikoli ne boste zadovoljni. Tudi ko shujšate, ne boste čudežno srečnejši kot prej. Zato se posvetite sedanjosti. Seveda to vključuje tudi, da ste zdravi, pravilno jeste in se gibljete. Razmislite, kaj vas osrečuje in kaj vam ne gre tako dobro. Kako povečati aktivnost in koliko vadbe si želite? Potem prilagodite kalorije, a ne tako strogo, da se boste čutili prikrajšane. Postavite si realne cilje, prilagodite jih genetiki. Bodite realistični, to vas bo okrepilo.»Strah me je, da me bo mož prevaral in mu ne bom mogla oprostiti.« Psihologi pravijo: Najbrž se bojite, da bi imel mož razmerje z drugo žensko, toda ne zavedate se, da je še mnogo drugih oblik varanja – zanemarjanje, ignoriranje, zavračanje fizične intimnosti, pomanjkanje spoštovanja. Preden razmišljate, ali mu lahko oprostite, morate razumeti, kaj pretrganje zaupanja pomeni za razmerje. Odpuščanje ne pomeni sprejemanja, ampak razumevanje, soočenje z resničnostjo in pripravljenost živeti s tem. Če npr. nekdo po očetovi smrti prevara ženo, da bi pozabil na bolečino, ne bo ta nič manj prizadeta, ko bo izvedela, bo pa to pripomoglo k razumevanju, da je imelo vse skupaj malo opraviti z njo. Strah, da bi partner odšel, ni le skrb, je dejstvo ljubezni. Ni ljubezni brez strahu pred izgubo. Zato se raje zavedajte, da je vse skupaj del razmerja, ne samo črn oblak nad vašo glavo.»Bojim se, kaj se bo zgodilo z mano v starosti. Kaj če bom dementen?« Najboljši način za preprečevanje demence je postavljanje izzivov možganom, pravijo psihologi. Sestavljanke, še boljša pa je miselna vadba. Že če igrate športno igro prvič, pomaga. Možgani delajo drugače, ko razmišljate, kako boste skočili. Križanke krepijo besedišče, fizične vaje pa zdravo telo, ki lahko prepreči kap v poznejših letih.»Nikoli se ne bom rešila kupa dela v službi …« Psihologi pravijo – prav imate. Nikoli se ne boste izkopali iz kupa opravil. Pri tem tempu je to nemogoče. Najbolje je, da se naučite razporejati reči. Razvrstite papirje tako, da so na vrhu tisti z najhitrejšim merljivim učinkom, npr. računi po datumu valute. Večina ljudi najprej opravi majhne naloge, da se lahko na koncu lotijo velikih. Toda vsak dan se vprašajte, kaj bi vam dalo zadoščenje, če bi vam zmanjkalo časa. Ravnajte se po tem.»Zgrabi me panika, ko ne morem priklicati partnerja in se ne oglasi. Bojim se, da se mu je kaj zgodilo.« Psihologi svetujejo, da se vprašajte nekaj reči. Prvič, ali veliko gledate oddaje o katastrofah. Če da, ugasnite televizor in uživajte v življenju. Ali vas skrbi samo za partnerja? Če da, ste lahko preveč odvisni od njega in bi bili izgubljeni, če bi se mu kaj zgodilo. Bodite samozadostni in razširite družabno mrežo. Če vas skrbi za otroke, starše in bližnje, preglejte vzroke. Ali se s skrbjo zanje zamotite pred težavami? Ali morate imeti vse pod nadzorom? Ste doživeli pretres? Ali ste imeli starše, ki so zganjali paniko? Vprašajte se, ali ste jezni, žalostni, občutite krivdo ali strah. Katero koli čustvo občutite, pojdite v njegovo nasprotje. Za jezo v hvaležnost, za žalost veselje, za krivdo ponos, strah pa razbijte z osredotočenjem na pozitivne reči.»Skrbi me, da se bova z možem ločila in bo našel drugo, jaz pa bom ostala sama.« Psihologi mirijo, da ni realnih osnov za ta strah, le vaša nizka samozavest. Ali si pogosto izmišljujete črne scenarije in dramatizirate? Ko negativni scenariji niso verjetni, toda mogoči, se nekateri oklenejo te možnosti, drugi pa ne. Zavedajte se tega in premaknite strah od mogočega k precej neverjetnemu, kar je strategija za premagovanje tega stanja.