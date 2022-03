Znanstveno odkritje, ki bi lahko spremenilo vse: kaj se dogaja v možganih v zadnjih trenutkih pred smrtjo?

Znanstveniki so prvič v zgodovini zabeležili aktivnost umirajočih človeških možganov in odkrili, da kažejo enake vzorce, kot jih je mogoče videti med sanjanjem, spominjanjem in meditacijo, je razkrila nova študija, objavljena v reviji Frontiers in Aging Neuroscience.

Pregled možganov umirajočega človeka beleži 'spomin na življenje'

Študija je potekala na umirajočem 87-letniku z epilepsijo, priključenem na elektroencefalograf (EEG). Ta je nenadoma doživel srčni napad in umrl. Približno 900 sekund možganske aktivnosti, merjene v času bolnikove smrti, je bilo opisanih kot nekaj, čemur bi lahko rekli 'spomin na življenje'.

»Z generiranjem nihanj, ki sodelujejo pri obnavljanju spomina, lahko možgani tik pred našo smrtjo reproducirajo zadnji opomnik na pomembne življenjske dogodke,« je dejal avtor študije, dr. Ajmal Zemmar, nevrokirurg z univerze LouisvilleZemmar.

V zadnjih sekundah življenja se prevrtijo naši najlepši trenutki

Raziskovalci so navedli, da bi ugotovitve lahko pomenile, da možgani ostanejo aktivni in delujejo usklajeno v trenutkih, ko človek umre, in tudi po smrti. Dr. Zemmar dodaja, da te ugotovitve izpodbijajo naše vedenje o tem, kdaj točno se konča življenje, in zastavljajo pomembna vprašanja, kot je na primer to, kdaj je pravi čas za darovanje organov.

Ker je bolnik pred tem utrpel možganske poškodbe zaradi napada epilepsije, raziskovalci priznavajo, da so podatki nekoliko bolj zapleteni, dr. Zemmar pa je obljublja, da namerava opraviti nadaljnje študije, s katerimi bi potrdil svojo prvotno.

»Nekaj, kar se lahko naučimo iz te raziskave, je, da čeprav imajo naši najdražji zaprte oči in so nas pripravljeni zapustiti, njihovi možgani v zadnjih trenutkih morda prevrtijo nekaj najlepših trenutkov, ki so jih doživeli v življenju,« je dejal dr. Zemmar, kar daje upanje žalujočim družinam.