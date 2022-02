Znanstveniki zaskrbljeni: Dvakrat hitreje uniči imunski sistem in bolj nalezljiv od prejšnjih

Odkrit je novi sev virusa hiv, znanstveniki pa so izjemno zaskrbljeni, saj je veliko bolj nalezljiv od prejšnjih. Raziskave z univerze v Oxfordu so pokazale, da je novi sev, imenovan VB, sposoben povzročiti resno klinično sliko dvakrat hitreje kot vse prejšnje različice. Večino primerov so odkrili na Nizozemskem..

Dvakrat hitreje uniči imunski sistem

Hiv poškoduje imunski sistem in ga naredi nesposobnega za boj proti vsakodnevnim okužbam in boleznim, sev VB pa to naredi dvakrat hitreje. Okuženi proizvajajo tudi 3,5- do 5,5-krat več virusnih delcev, kar poveča prenos okužbe. Kakor koronavirus tudi tudi HIV hitro mutira, vendar večina mutacij ne povzroči sprememb v njegovem vedenju, ki bi pri znanstvenikih prižgale alarme. »Resnično število primerov je verjetno večje, vzorci z vsega sveta so bili sekvencirani in več primerov je bilo najdenih v Belgiji, Švici in Ugandi. Največ jih je na Nizozemskem, ta sev pa se je verjetno prvič pojavil v poznih 80. letih prejšnjega stoletja ali zgodnjih 90.,« so povedali avtorji študije iz Oxforda. Kako je ta sev nastal, ne vedo, navajajo pa bolnika, ki je imel nenavadno dolgo, nezdravljeno okužbo, kar da je virusu omogočilo razmnoževanje in spremembo v telesu.

Znanstveniki sicer poudarjajo, da verjetnost preživetja ljudi podobna kot pri prejšnjih sevih, a da je težava nepravočasno testiranje. Ljudje, okuženi s tem sevom, bodo hitreje zboleli, če ne bodo vedeli, da so okuženi, in se ne bodo začeli zdraviti.