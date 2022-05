Znanstveniki trdijo: To so navade staršev, ki vzgajajo uspešne otroke

Strinjali se boste, da ni zgolj ene definicije uspeha v življenju: za nekatere ta označuje bogato kariero, za druge mirno življenje v osami, za tretje je uspeh skladno razmerje, za četrte pomirjenost s samim seboj.

A ne glede na to, kaj uspeh predstavlja v vaših očeh, zagotovo si, če ste starš, želite, da bi bili vaši otroci uspešni. V prid temu morate usvojiti nekaj navad, ki jih starši otrok, ki se jim v življenju obeta uspeh, že dobro poznajo. Kaj počnejo, pa razkriva Miss mama.

Skrbijo, da je mama srečna

Morda se sliši nenavadno, a v starem reklu Srečna soproga, srečen dom, je veliko resnice.

Znanstveniki z univerze Lincoln so analizirali podatke velike raziskave, ki je pod naslovom Millennium Cohort zbrala informacije ob pomoči 13.000 britanskih parov z otrokom, ki se je rodil v začetku leta 2000. Povprašali so jih o tem, kako srečni so, kako zadovoljni so v zakonu, je zakon obstal, kako dobro se razumejo s svojimi najstniki in ali imajo ti kakšne vedenjske težave.

V analizi se je izkazalo, da so odgovori na zgoraj zastavljena vprašanja tesno povezani z materinim zadovoljstvom v zakonu. To na mentalni razvoj dečkov vpliva kar dvakrat bolj kot zadovoljstvo očeta, kar zadeva dekleta, pa na njihov mentalni razvoj vpliva izključno mamina sreča. Prav tako je ta kar dvakrat pomembnejša za obstoj zakona od očetovega zadovoljstva.

In ker je zdrav mentalni ter čustven razvoj nedvomno podlaga za uspeh v življenju, so strokovnjaki zaključili: srečna mama, uspešni otroci. Nadaljujte branje tukaj.