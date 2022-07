Znanstveniki razkrili, kako sta povezana sreča in zdravje

Vsak od nas si želi biti zdrav in srečen. Glede na pretekle raziskave lahko sklepamo, da sta sreča in zdravje precej povezana med sabo, saj so srečni ljudje običajno bolj zdravi. Srečni ljudje namreč živijo dlje, bolezenska stanja so pri njih manj pogosta, pri njih je tudi verjetnost, da bi zboleli za boleznimi, kot so srčna obolenja in demenca, manjša. Seveda lahko gledamo tudi z drugega zornega kota. Človek, ki je zdrav, zaradi odsotnosti raznih bolezni, ki ga lahko ovirajo v življenju, lažje občuti srečo.

