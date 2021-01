Znanstveniki pravijo: Večja zadnjica nakazuje višjo inteligenco

Če se obremenjujete z veliko zadnjico, naj vam povemo, da za slabo voljo nimate prav nobenega razloga. Kajti, kot zatrjujejo znanstveniki, zadnjica, ki po velikosti izstopa, nakazuje višjo inteligenco. Boljše na vseh področjih V raziskavi je sodelovalo 16.000 žensk in pod drobnogled so vzeli njihove umske sposobnosti: pozornost, spomin, učne sposobnosti, učinkovitost pri reševanju težav, ustvarjalnost, sposobnost načrtovanja in smisel za orientacijo. In rezultat: tiste z obilnejšo zadnjo platjo so na vseh področjih prekašale vitkejše ženske. Hruškasta zadnjica ima prednost Pri tem so izpostavili še en pomemben dejavnik: da ključne vloge ne igra sama velikost zadnjice, temveč razmerje med obsegom pasu in velikostjo zadnje plati – ženske z ozkim pasom in veliko zadnjico hruškaste oblike so v prednosti.



Zakaj? Debelejša stegna ter zadnjica in ozek pas nakazujejo, da je v telesu več maščob omega 3. Te pa so ključne tudi za dobro delovanje možganov, drugače od maščob, ki se nabirajo na trebuhu in med drugim povečujejo verjetnost številnih kroničnih bolezni.