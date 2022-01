Znanstveniki odkrili gen, ki podvoji tveganje za hudo obliko covida

Poljski znanstveniki so odkrili gen, ki več kot podvoji tveganje za hudo obliko covida. Upajo, da bo to odkritje pomagalo zdravnikom prepoznati tiste posameznike, ki so najbolj izpostavljeni tej bolezni, piše Reuters.

Ima ga osem odstotkov Evropejcev in 14 odstotkov Poljakov

Raziskovalci medicinske univerze v Bialystoku so ugotovili, da je bil gen četrti najpomembnejši dejavnik, ki določa, kako resno bo oseba zbolela za covidom (po starosti, teži in spolu). »Gen je prisoten pri približno 14 odstotkih poljske populacije, v primerjavi z osem do devet odstotki v celotni Evropi in 27 odstotki v Indiji,« je povedal vodilni raziskovalec Marcin Moniuszko.

Raziskavo so opravili na vzorcu 1.500 covidnih bolnikov, izsledke pa so predstavili v četrtek na tiskovni konferenci na univerzi. »Čeprav so izsledki naše raziskave še vedno v povojih, močno upamo, da bo na njihovi podlagi ustvarjen splošno dostopen test za bolnike, zdravnike in diagnostike, ki bi lahko tako identificirali ljudi z večjim tveganjem za hujši potek bolezni,« je dejal profesor Moniuszko.

Tudi druge študije so potrdile pomembnost genov pri razvoju novega koronavirusa. Tako so novembra lani britanski znanstveniki povedali, da so identificirali različico gena, bi lahko bila povezana s podvojenim tveganjem odpovedi pljuč zaradi covida.