Znanstveniki iz Vuhana svarijo pred smrtonosnejšo različico koronavirusa

Znanstveniki iz Vuhana na Kitajskem so pred kratkim odkrili, da se koronavirus neocov, ki ima visoko stopnjo prenašanja in umrljivosti, trenutno širi prek netopirjev v Južni Afriki. Domneva se, da je lahko v povprečju smrtonosen za eno osebo od treh, ki jih okuži.

Kaj je neocov?

Po poročanju Business Insiderja je neocov virus, povezan z bližnjevzhodnim respiratornim sindromom (mers-cov). Prvič so ga odkrili leta 2012 v državah Bližnjega vzhoda. Nova študija – objavljena v prednatisu, ki še ni strokovno pregledana – je pokazala, da protitelesa, ki vplivajo tako na sars-cov-2, ki povzroča covid 19, kot tudi na mers-cov, ne morejo ustaviti virusa neocov. »Naše študije so pokazale, da so trenutna cepljenja proti covidu 19 neustrezna za zaščito ljudi pred morebitno okužbo, ki jo povzroča neocov,« pravijo raziskovalci.

Kaj sledi?

Znanstveniki so povedali, da niso prepričani, kaj prinaša neocov in ali bo v bližnji prihodnosti predstavljal grožnjo za ljudi. »Da odkrijemo, ali bo ta virus, predstavljal tveganje za ljudi, bodo potrebne nadaljnje študije,« so za rusko tiskovno agencijo TASS povedali pri Svetovni zdravstveni organizaciji.

Virus naj bi bil sicer le eno mutacijo od tega, da postane izjemno nevaren za ljudi.