Znanstvenica razkriva, po čem se razlikujejo možgani milijarderjev

Tatjana Vladimirovna Černigovska je znana ruska biologinja in lingvistka, specialistka nevroznanosti in psiholingvistike, profesorica na Državni univerzi v Sankt Peterburgu. Za Forbes je spregovorila o tem, zakaj so nekateri uspešni, drugi pa ne, kako vzgajati otroke v uspešne ljudi, ali se je mogoče sprogramirati za uspeh in ali lahko denar res osreči ljudi.

Zakaj nekaterim uspe zaslužiti, drugim pa ne, tudi če si to zelo želijo in se trudijo? Ali so »milijarderjevi možgani« drugačni?

Kot pravi Černigovska, ima na to vprašanje lahko le zapleten odgovor. »Ja, ljudje smo različni, objektivno različni. To je genetika in glede tega ne morete storiti ničesar. To je velik igralec, ki ga ni mogoče prezreti. A po drugi strani, če človeku spodleti, pomeni, da preprosto še ni našel svoje poti v življenju. Morda je obral napačno pot do obogatitve, morda ga bo osrečilo to, da doma sedi ob kaminu in plete šal, a tega še ne ve.«

Kako razumeti, kaj resnično želimo? Kot pravi Tatjana, ni tako preprosto, kot se zdi. Moramo iskati in iti na določene kraje.

»Umetnost je najpomembnejša. Kot je rekel neki zelo bogat in znan trgovec z umetninami, umetnost odgovarja na vprašanja, ki še niso bila postavljena. To je zelo globoka misel. Umetnost te potegne v prostor, kjer še ni bil nihče. Poleg tega morate poskušati komunicirati z zanimivimi ljudmi – tudi to igra veliko vlogo. Moral bi iskati ljudi, ki v vas prižigajo strast. Takšne, s katerim se lahko pogovarjate celo noč, spijete dve steklenici viskija in potem vse razumete.«

Kako vzgajati otroke v uspešne ljudi?

Med drugim je odgovorila tudi na vprašanje, ki zanima mnoge starše – kako otroke vzgajati v v uspešne ljudi. »To, kar bom povedala, se morda sprva sliši banalno, a pravzaprav ni tako preprosto. Zaželeno je ljubiti svojega otroka. Poskušati ga moramo spoznati, pogledati in razumeti, kdo je. To se vidi zelo zgodaj, že ko se otroci igrajo v mivki in eden od otrok drugim dobesedno vsiljuje svojo voljo. To je vodja.«

Temu dodaja: »Otrokom je treba dati možnost izbire. Če nikoli ni slikal, mu nihče ni vrtel glasbe, kako bomo vedeli, ali je v tem dober ali ne?« Toda tukaj se pojavi zapleteno vprašanje prisile. »Ni povsem jasno, kaj storiti glede tega. Nekje sem prebrala, da so Bacha, Beethovna in Mozarta, ko so bili majhni, udarjali po rokah, da so se usedli za čembalo. To pomeni, da je potrebna določena stopnja prisile. Ampak to je zelo težko. Po eni strani ne smemo mučiti otrok in jih siliti v nekaj, na kar so alergični. Po drugi strani pa, če jih nikoli ne bomo, kako bomo vedeli, ali so res?«

Ali je mogoče človeka programirati za uspeh s pomočjo besed, samohipnoze?

»Lahko se celo prisiliš, da se naučiš tanga do večera. A za kakšno ceno in ali je tega res treba? Po mojem mnenju je osredotočanje na 'moral bi biti uspešen' neuspešna stvar. Lahko si uspešen do določene točke, vendar boš na koncu še vedno neuspešen. A če je oseba res zainteresirana in ima sposobnost, bo samodejno postala uspešna. Če naredi nekaj, ker zna, ali pa se ne boji tistega, česar se bojijo vsi. Tukaj nas čaka uspeh,« odgovarja Černigovska.

Ali denar osreči ljudi?

»Na to vprašanje imam pravi odgovor: ne, ne more. In tega ne trdim, ker sem romantik, ki meni, da denar ni potreben. Seveda je denar potreben, a sreča ni v denarju. Sreča je najti smisel. In za eno osebo lahko smisel stane en evro, za drugo pa milijon evrov. Vse je odvisno od tega, ali je vaše delo smiselno. Pred nekaj leti so mi zastavili smešno vprašanje: kaj bi izbrala – zanimivo službo ali denar? V sekundi sem odgovorila, da je to seveda zanimiva služba,« svoje razmišljanje zaključuje znanstvenica.