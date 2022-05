Znaki prave ljubezni: to počne moški, ki iskreno ljubi

Nekateri znaki prave ljubezni so povsem jasni in nedvoumni, spet drugi so malo bolj skriti. Sledeče pa počne moški, ki resnično iskreno ljubi:

Pozorno vas posluša ne glede na to, ali mu pripovedujete o poraznem dnevu na delu ali o čudovitem dnevu, ki ste ga preživeli s prijateljico.

Kadar gledata televizijo, imate daljinski upravljalnik vi v rokah.

Ne pričakuje, da si boste pred prvim jutranjim poljubom umili zobe.

Brez sramu vam iz trgovine prinese vložke ali tampone.

Kadar nista skupaj, vam zvečer pošlje sporočilo za lahko noč.

V sporočilih vam večkrat napiše, kako močno vas pogreša.

Pred pomembnimi odločitvami se vedno posvetuje z vami.

Kadar se z vami spogleduje nekdo drug, je hkrati malo ljubosumen in zelo ponosen.

Z vami snuje dolgoročne načrte.

Spodbuja razvajanje, ki pa ne vodi vedno v seks.

Zadnji grižljaj tortice nameni vam.

Včasih vas simpatično draži s humorjem, ki ni žaljiv.

Predstavil vas je staršem in prijateljem.

Kadar sta skupaj, ignorira telefon.

Ko mu mimogrede omenite, katera majica vam je všeč, vas z njo preseneti kar tako.

Prosi vas, da se podpišete na vizitko, ki jo za rojstni dan pošlje mami.

Ponosen je na vas in na vaše uspehe.

Če zaslužite več, kot on, se ne počuti ogroženega.

Podpira vas pri doseganju vaših ciljev.

Drugim brez oklevanja pove, kako močno vas ljubi.