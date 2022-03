Znaki, da vam primanjkuje kalija

Kalij ima v telesu več funkcij. Med drugim skrbi za pravilno delovanje mišic, uravnava količino telesnih tekočin in skrbi za pravo ravnovesje mineralov ter elektrolitov. Ob tem omili posledice pretiravanja s soljo, varuje zdravje krvnih žil in niža visok krvni tlak. Primerno količino ga je mogoče telesu zagotoviti z uravnoteženo prehrano, z njim bogati so banane, kivi, krompir, paradižnik, fižol, avokado in špinača.

To pa so znaki, da ga zaužijete premalo.

Utrujenost

Za normalno delovanje telo potrebuje kalij. Če ste vedno, čeprav spite dovolj, utrujeni, je vzrok lahko pomanjkanje tega minerala.

Krči v mišicah

Krče v mišicah največkrat povezujemo s pomanjkanjem magnezija, a morda je za te težave kriva premajhna količina kalija, ki je za pravilno delovanje mišic nepogrešljiv mineral.

Slabosti in vrtoglavice

Količina kalija v telesu čez dan niha, njen nenadni upad pa se kaže kot počasnejše bitje srca. S tem se upočasni krvni pretok, kar povzroči slabost in vrtoglavico.

Povišan krvni tlak

Eden od vzrokov za povišan krvni tlak je pomanjkanje kalija, saj ta mineral skrbi tudi za primerne vrednosti krvnega tlaka ter s tem za zdravo ožilje in srce.

Stalna napihnjenost

Kadar je v telesu preveč tekočine, se pojavi napihnjenost, prsti so zatečeni, oči pa zabuhle. Ker kalij uravnana telesne tekočine in blaži posledice pretiravanja s soljo, sta napihnjenost in zabuhlost morda posledica dejstva, da ga je v telesu premalo.