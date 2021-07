Zlatobela nega, ki je navdušila znane Slovenke

je odraščala v idiličnem naravnem okolju na Gorenjskem, kar jo je navdihnilo za vse življenje. Po izobrazbi je kozmetična tehnica. Šolo je oboževala, posebno dermatologijo, kozmetologijo in najbolj farmakognozijo, vedo o zdravilnih rastlinah in zdravilih rastlinskega izvora. Po 15 letih v kozmetičnih salonih, centrih za svetovanje o zdravi prehrani ter dermatološki ambulanti zdaj sledi srcu in skupaj z novinarko iter veliko ljubiteljico lepoteustvarja lastno blagovno znamko naravne, ekološke in veganske kozmetike Zlatobela in vodi salon v Ljubljani.Preberite intervju na Onaplus.si