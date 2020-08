Zlata pravila za trden značaj

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Doživeti morajo tudi poraz. FOTO: Sinenkiy/Getty Images

Kako otrokom pomagati utrditi samozavestni značaj, najdragocenejše orožje in popotnico, da bodo kos temu neprizanesljivemu svetu? Strokovnjaki ponujajo nekaj zlatih pravil.Nikoli se ne smejo otepati čustev in strahov, ravno nasprotno: žalost, negotovost in vsa druga neprijetna občutja morajo biti sposobni ubesediti. Le tisti, ki so v stiku s svojimi čustvi, bodo zmogli pomagati tako sebi kakor tudi drugim v življenju! Starši radi povedo, da želijo otroke obvarovati pred bolečino, a to je povsem narobe, opozarjajo strokovnjaki. Otrok mora doživeti in sprejeti tudi poraz, zato nikar ne iščite rešitev namesto njih!Neuspeh je velik del uspeha, pot do zmage, pravijo izkušeni. Postavite jim jasne meje, se nedvomno glasi še ena od najpomembnejših zapovedi: bodite odločni in dosledni, ne bojte se otrokovega negodovanja in jeze. Naloga staršev ni ta, da otroke nenehno osrečujejo, ampak da jih naučijo, kako si srečo ustvariti.Noben otrok, kakor tudi odrasel, ni popoln: današnje zablode pogosto vodijo v prepričanje, da morajo otroci nenehno posegati po zvezdah in blesteti na vsakem področju. A takšno postavljanje nerealnih kriterijev ima lahko povsem nasproten učinek: namesto da bi otrok odrasel v samozavestnega posameznika, bo morda razočaran, ker ni dosegel tako visokoletečih ciljev. Vaša pričakovanja naj bodo torej realna in dosegljiva.Nenehna dobra volja ni zapovedana, se glasi še eno zlato pravilo. Življenje nas pogosto postavlja pred preizkušnje, velikokrat se moramo spopadati tudi s krivico in bolečino, a takšne situacije so pogosto neizogibne. Tako za odrasle kot tudi za otroke. Selitve, izgube bližnjih, ločitve v družini in podobno so lahko za otroka velik udarec, a je spoprijemanje z njimi preprosto nujno. Otroci so veliko bolj zreli in dojemljivi, kakor se nam zdi, zato jim dopustite, da pokažejo svojo čustveno moč.Bodite starši, ne prijatelji! Pogosto želimo otroku ugajati, da bi si pridobili naklonjenost, a to je velika napaka. Odrasli moramo ohranjati zdravo avtoriteto in se preprosto sprijazniti, da bodo otroci, sploh ko jim postavimo meje, na nas jezni. Ne pustite se omajati, otrok vam bo nekoč hvaležen. Na tej čarobni poti, polni izzivov, pa ne smete pozabiti na svoje počutje: ohranjajte zdrav življenjski slog, privoščite si uživanje v dvoje in dovolj spite.