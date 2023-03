Zjutraj smo bolj produktivni: možgani spočiti, motivacija visoka, manj je raztresenosti

Mnogi uspešni posamezniki trdijo, da je skrivnost njihovega uspeha v zgodnjem vstajanju. Številni se iz postelje skobacajo še pred zoro. Pritrjujejo jim tudi raziskovalci, saj so študije potrdile, da so tisti, ki vstajajo bolj zgodaj, bolj uspešni in produktivni kot tisti, ki radi spijo dlje. Oglejmo si nekaj razlogov.

Kdor vstane zgodaj, si lahko organizira dan. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Med jutranjimi ptiči je manj težav z mentalnim zdravjem, denimo depresijo in tesnobo. Dnevna svetloba izboljša ne le razpoloženje, temveč tudi produktivnost. Obenem imajo tisti, ki zgodaj vstanejo, občutek, da je pred njimi ves dan in lahko naredijo vse, kar so si zamislili. Tudi zato so bolj proaktivni in bolj uspešni, menijo raziskovalci.

Jutranji tipi že v šoli dobivajo boljše ocene, pojasnjujejo, kar jih vodi na pot k boljšim priložnostim za službo. Poleg tega so sposobni predvideti težave in jih poskušajo minimizirati. Razlaga je preprosta: zjutraj so možgani spočiti, motivacija je visoka, manj je raztresenosti in tudi stresa. Ustvarjalnost je največja ponoči, produktivnost pa zjutraj.

Jutranje ptice so bolj aktivne: izbirajo hobije, ki zahtevajo več gibanja, saj imajo za to več časa, neredko se na delovno mesto na primer podajo peš. Gibanje ne krepi le telesa, je tudi odličen ventil za sproščanje in blaženje stresa, obenem omogoči možganom sprostitev, izboljša osredotočanje in splošno počutje. Zadovoljni smo bolj pripravljeni sprejeti izzive, to pa seveda vodi v povečano produktivnost.

Jutranje ptice se od nočnih ne razlikujejo po uživanju hitro pripravljene ali nezdrave hrane, razlika pa je v tem, da jutranji tipi zvečer ne uživajo težke hrane, saj potem težko spijo. V nasprotju z nočnim tipom, ki med večernim ali nočnim delom prej poseže po nezdravih kaloričnih prigrizkih.

Zadovoljni smo bolj pripravljeni sprejeti izzive.

Ker so jutranji ptiči navadno v postelji do 23. ure, so manj dovzetni za razvade, kot je denimo alkohol, tudi varanje. Raziskave kažejo, da tisti, ki delajo zvečer, popijejo več alkohola v primerjavi s tistimi, ki delajo zjutraj oziroma dopoldne. Verjetnost za kajenje je višja ponoči, pravijo finski raziskovalci. Večerni oziroma nočni tip ljudi je bolj ekstravaganten, jutranji pa bolj vesten in manj bahav, zaradi česar je prijetnejši. In čeprav prijaznost ni vedno v pomoč, lahko koristi na poti k uspehu.

Produktivni ljudje takrat telovadijo, berejo, zajtrkujejo in načrtujejo svoj dan.

Ne čudi torej, da mnogi uspešni ljudje zgodaj vstajajo, tako se laže organizirajo, (strateško) razmišljajo in načrtujejo, obenem imajo več navdiha.