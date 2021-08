Živilo, ki pripomore k dobremu spancu in večji inteligenci

Dobra novica za vse, ki bi radi izboljšali spanec in okrepili svoje intelektualne sposobnosti: strokovnjaki z univerze Pensilvanija trdijo, da redno uživanje rib izboljšuje kognitivne sposobnosti in pomaga do boljšega spanca.



Znanstveniki so namreč dokazali, da otroci, ki vsaj enkrat na teden jedo ribe, spijo bolje v primerjavi s tistimi, ki jih ne, hkrati na testih inteligence v povprečju dosegajo za pet točk boljše rezultate. Kaj se skriva v ozadju »Ribe so bogate z omega tri maščobami, ki so nepogrešljive za pravilno strukturo in dobro delovanje nevronov in celičnih membran,« je pojasnil nevroznanstvenik z univerze Kalifornija, Don Vaughn.



V omenjeni študiji so strokovnjaki spremljali 541 otrok in njihovo uživanje rib, spanec ter umske sposobnosti. Po analizi podatkov so zaključili, da otroci, ki redno uživajo ribe, na inteligenčnih testih dosegajo boljše rezultate, prav tako bolje spijo od otrok, ki le redko ali sploh nikoli ne jedo tovrstnega mesa. Večplastni vpliv »Spanec je nepogrešljiv za zdravje in dobro delovanje možganov. Slab spanec je pogosto povezan z asocialnim obnašanjem, s slabšimi kognitivnimi sposobnostmi ter številnimi drugimi težavami, vse to pa je mogoče zmanjšati z rednim uživanjem rib,« je še povedal Vaughn in dodal, da ribe s tega vidika na možgane vplivajo na več načinov – zagotavljajo boljši spanec, omega tri maščobe v njih pa so prav tako nepogrešljive za pravilen razvoj malih sivih celic.

