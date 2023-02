Živilo, ki najbolj škoduje odpornosti

Močan imunski sistem je neprecenljiv vedno, zlasti pa v času, ko na nas prežijo različne virusne ali bakterijske okužbe.

Da bi ga okrepili, je treba v organizem vnašati dovolj vitamina C, cinka, drugih vitaminov in mineralov, se dovolj gibati, si privoščiti primerno količino spanca in dnevno popiti dovolj tekočine.

Ena od ključnih stopničk do močne odpornosti pa je tudi izogibanje določenemu, sicer zelo priljubljenemu živilu: sladkorju.

Raziskave so namreč pokazale, da že zgolj en gram sladkorja znižuje spodobnost delovanja belih krvnih telesc, ki telo ščitijo pred patogenimi mikrobi, negativen učinek je opazen še pet ur po sladkanju.

Zato se je, zlasti v zimskem času, posebej priporočljivo odreči raznoraznim slaščicam in drugim, z rafiniranim sladkorjem bogatim živilom.