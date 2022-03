Živila, ki škodujejo ustnicam

Veliko je razlogov za suho in razdraženo kožo. Ta največjo težavo povzroča pozimi, ko so bolj na udaru tudi ustnice. Na zdravje in lepoto teh med drugim vplivajo nekatera živila.

Močno začinjena hrana

Osebe, ki trpijo zaradi kroničnega vnetja kože, dobro vedo, katerim živilom se morajo izogibati. Na prvem mestu so tu močno začinjene jedi. Ta vsebuje kapsaicin, sicer antioksidant, ki pa občutljivi koži ne ustreza. Z njimi se ruši tudi naravni zaščitni sloj na ustnicah, poleg tega jih po uživanju pikantne hrane pogosteje oblizujemo, zato se dodatno izsušijo.

Kava

Žal kava lahko spodbuja dehidracijo in s tem poveča možnost za razpokane ustnice. Najbolj jim zaradi visoke temperature škoduje vroča. Poškodovana koža na ustnicah je običajno eno od opozoril, da je bilo kave preveč.

Z vitaminom B12 skopa hrana

Pomanjkanje vitamina B12 (kobalamina) ima različne posledice, ena od njih so občutljive in pogosto razpokane ustnice, hkrati se te težko zacelijo, zato je dobro uživati več živil, ki vsebujejo vitamine B (zlasti B12), kot so govedina, jetra, perutnina, ribe, jogurt in jajca.