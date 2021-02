Živila, ki najbolj škodujejo odpornosti

Dober imunski sistem je v vsakem primeru nepogrešljiv, zlasti to velja v času, ko na nas prežijo različne okužbe in virusne nadloge.

Ker se grajenje odpornosti začne na krožniku poglejte, katera živila ji najbolj škodujejo. Gazirane pijače Te vsebujejo veliko sladkorja in le malo hranljivih snovi. Sladkor je en od sovražnikov dobrega imunskega sistema, poleg tega povzroča debelost in je odgovoren za mnoge kronične težave. Alkoholne pijače Druge na vrhu seznama so alkoholne pijače, ki prav tako zavirajo delovanje imunskega sistema. Ob prepogostem uživanju ne le, da smo dovzetnejši za okužbe, upočasnjeno je tudi okrevanje ob srečanju z bakterijami in virusi. Vnaprej pripravljeni obroki Ponudba teh je v trgovinah res pestra, a vsebujejo malo hranljivih snovi, na drugi strani pa veliko nezdravih maščob, soli in enostavnih ogljikovih hidratov, vsi ti škodujejo močni odpornosti in zdravju na sploh.

