Živila, ki hudo zvišajo holesterol

O njem vseskozi govorimo, a kaj pravzaprav je holesterol? Jetra proizvajajo voskasto snov, imenovano holesterol, ki telesu pomaga graditi celice, ščiti živčne celice, proizvaja vitamine in proizvaja hormone.

Telo lahko holesterol dobi tudi iz živil živalskega izvora, kot so mlečni izdelki, meso in jajca. Obstajata dve glavni vrsti holesterola - lipoprotein visoke gostote (HDL) in holesterol lipoproteinov nizke gostote (LDL).