Zimsko pomanjkanje vitamina D

Endokrinologinja prof. dr. Marija Pfeifer, dr. med.

Koronavirus in vitamin D

Izberimo pravega

Mag. Nina Pisk, mag. farm., specialistka klinične farmacije iz Gorenjskih lekarn, svetuje, naj bomo pri nakupu kritični in racionalni.

Prednosti zdravila pred prehranskim dopolnilom

Na voljo je v najrazličnejših farmacevtskih oblikah, od kapljic in pršil do kapsul in tablet, lahko gre za prehranska dopolnila, zdravila na recept in brez njega.

Vitamin D, o katerem mediji v zadnjem času pogosto pišemo, je pravi posebnež med vitamini – je edini, ki ga telo proizvede samo, saj se pod vplivom sončnih žarkov tvori v koži.Krajši dnevi, dolgi rokavi in zapete bunde poskrbijo, da ga v jesensko-zimskem času telo proizvede manj, zato je njegovo nadomeščanje v tem času več kot priporočljivo. Kako resna težava je njegovo pomanjkanje, je pokazala tudi nacionalna raziskava Nutrihealth. V njej so dokazali, da v jesensko-zimskem času približno 80 odstotkom odraslih Slovencev primanjkuje vitamina D; pri 40 odstotkih gre celo za hudo pomanjkanje.Že dolgo je znano, da ima ključno vlogo pri ohranjanju našega zdravja. Vse več je dokazov, da pomembno vpliva tudi na delovanje imunskega sistema. »Nadomeščanje vitamina D dokazano zmanjša pojavnost akutnih okužb dihal, na primer gripe in drugih viroz v zimskem času, najbolj pri tistih, ki so imeli znatno pomanjkanje vitamina D.V času zadnje pandemije so opazovali hujši potek covida-19 pri bolnikih, ki so imeli pomanjkanje vitamina D,« pojasnjuje endokrinologinja prof. dr., dr. med.Vse to je v zadnjem letu vodilo v eksplozijo ponudbe izdelkov, ki vsebujejo vitamin D. Ta je na voljo v najrazličnejših farmacevtskih oblikah, od kapljic in pršil do kapsul in tablet, lahko gre za prehranska dopolnila, zdravila na recept in brez njega. Izdelki z vitaminom D so na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah, supermarketih, drogerijah in tudi na spletu.Zato je izbira toliko težja. Da bi jo olajšali, smo se obrnili na stroko. Kot svetuje mag., mag. farm., specialistka klinične farmacije iz Gorenjskih lekarn, naj bomo pri nakupu čim bolj kritični in racionalni. Dobro naj preberemo deklaracijo na izdelku. »Če ste v dvomu, se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom,« pravi farmacevtka. Ob tem ne gre prezreti, da strokovnjaki vsekakor bolj zaupajo zdravilom kot prehranskim dopolnilom.Kot pojasni mag. Piskova, samo pri zdravilih pristojni državni organi preverijo kakovost, varnost in učinkovitost, preden se smejo tržiti. Ta so izdelana v skladu z dobro proizvodno prakso, ki velja za farmacevtsko industrijo in je pod ustreznim inšpekcijskim nadzorom. Status zdravila na recept oziroma brez njega za potrošnika pomeni dodano vrednost, ker kakovost, varnost in učinkovitost teh zdravil redno spremljajo in preverjajo neodvisne inštitucije. Vsaka farmacevtska oblika (npr. tableta, kapsula) vsebuje ponovljivo količino zdravilne učinkovine, ki je kontrolirana pri vsaki seriji izdelka. To pomeni, da z zaužitjem vsake tablete ali kapsule zagotovo dobimo ustrezno količino učinkovine oziroma količino, ki je navedena na embalaži.Drugače je pri prehranskih dopolnilih. »Kot že samo ime pove, gre pri prehranskih dopolnilih za izdelke, katerih namen je dopolnjevati običajno prehrano, in ne zdraviti ali preprečevati bolezni in bolezenskih stanj. Tako evropska kot slovenska zakonodaja ne predpisujeta, da morajo neodvisni državni organi preverjati dejansko sestavo prehranskega dopolnila,« pojasnjuje mag. Piskova. Svetuje nakup registriranih zdravil in v lekarni. »V lekarni kupec dobi dodatne informacije glede morebitnega tveganja, pa tudi prehranska dopolnila so predstavljena bolj objektivno, brez pretiravanja,« še doda.